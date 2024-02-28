Украина и Западные Балканы могут провести оборонный форум

Украина и Западные Балканы могут провести общий форум оборонных индустрий. Он может пройти в Киеве или одной из балканских столиц.﻿ Об этом президент Владимир Зеленский заявил на открытии саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Во время полномасштабной войны мы доказали, что возможно выстоять и преодолеть даже врага, который казался одним из сильнейших в мире. Каждая нация может стать успешной в обороне, когда разные нации сотрудничают, а люди достаточно мотивированы, чтобы быть устойчивыми. И мы предлагаем объединить и усилить такой наш опыт. Мы гордимся потому, что есть около 500 оборонных компаний, которые ведут свою деятельность в Украине в разных сферах. И каждая из них придает силы" , - сказал глава государства.

При этом он добавил, что этого недостаточно, чтобы победить российского диктатора Владимира Путина. Зеленский отметил, что есть проблемы с поставками боеприпасами, которые влияют на ситуацию на поле боя.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с балканскими странами и всеми партнерами, а правительственная команда представляет детали.

"Мы предлагаем провести специальный украино-балканский форум оборонных индустрий в Киеве или одной из ваших столиц" , - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что все то, что делает страны хорошими партнерами, в то же время делает Путина слабее.