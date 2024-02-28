США запретят передачу личных данных американцев в РФ и Китай – The Hill

Президент США Джо Байден издаст указ, предотвращающий крупномасштабную передачу персональных данных американцев России, Китаю и Ирану.﻿ Об этом сообщает The Hill, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Указ предписывает Министерству юстиции США установить защиту геномных данных, биометрических данных, персональных данных о здоровье, геолокационных данных, финансовых данных и конфиденциальных данных, связанных с правительством.

Разведывательное сообщество США ясно дало понять, что "наши противники все чаще рассматривают данные как стратегический ресурс. Эти страны используют свой доступ к большому количеству конфиденциальных личных данных американцев и правительственных данных, чтобы заниматься различными видами гнусной деятельности, включая вредоносные кибердействия, шпионаж и шантаж", заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Защитные меры будут блокировать крупномасштабную передачу конфиденциальных американских данных шести странам, вызывающим обеспокоенность, - Китаю, России, Северной Корее, Ирану, Кубе и Венесуэле.

Высокопоставленный представитель администрации обвинил эти страны в использовании американских данных для сбора информации об активистах, ученых, журналистах, диссидентах, политических деятелях и маргинализированных сообществах с целью запугивания оппонентов, подавления инакомыслия и ограничения свободы слова американцев.