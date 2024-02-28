Оккупанты ударили авиабомбами по Купянску, есть погибшие (Обновлено)
Российские войска днем 28 февраля ударили управляемыми авиабомбами по центру Купянска. Предварительно погибли два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Зафиксировано попадание в центральной части города. В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди", – говорится в сообщении.
Также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
На месте работают профильные службы.
Как уточнили в полиции Харьковской области, зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. Там под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил не совместимые с жизнью травмы. Травмы в результате обстрела также получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб