Telegram откроет монетизацию для всех каналов в марте

В следующем месяце владельцы каналов в Telegram смогут получать финансовое вознаграждение за свою работу. Рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей в почти сотне новых стран.﻿ Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает Экономическая правда.

"Ежемесячно каналы в Telegram генерируют 1 триллион просмотров. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads - инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности" , — пишет он.

По его словам, в марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей в почти сотне новых стран. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах.

Для обеспечения быстрых и безопасных платежей и вывода средств за рекламу Telegram будет использовать исключительно блокчейн TON, отметил Дуров. Создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов.