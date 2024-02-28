Депутаты Приднестровья обратились к России для защиты от "давления Молдовы"

Местные депутаты Приднестровья обратились в Совет Федерации и государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях "усиления давления Молдовы", сообщает NewsMaker.

Такое решение приняли местные депутаты приднестровья на съезде 28 февраля.

Также местные депутаты обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красный Крест и к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР "экономическую войну", имея в виду отмену таможенных льгот для региона.