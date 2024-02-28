В регионах РФ аномально выросли накопления из-за "гробовых" выплат

Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия – на 33,26%, а Тыва – на рекордные 57,57%, сообщает Радио Свобода.

По мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT – Институтом изучения экономик с формирующимися рынками (действует при Центральном банке Финляндии), такой резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали "гробовые" – компенсации семьям погибших и раненых.

Сравнив перечень регионов, показавших максимальный прирост средств на счетах, и регионов, отправивших наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о постоянной связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.

Как уточняет издание "Медуза", первым обратившее внимание на аналитическую записку BOFIT, резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.

Алтай, Бурятия и Тыва входят в список беднейших российских регионов. Именно на них приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих во вторжении в Украину, отмечает Би-Би-Си в исследовании, основанном на собранном редакцией поименном списке 45 тысяч погибших.

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