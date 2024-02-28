Кулеба: Албания поддержала создание спецтрибунала для России

Албания заявила о готовности присоединиться к специальному трибуналу для РФ, созданному из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с албанским коллегой Игли Хасани.

По словам Кулебы, Албания и Украина определили пути усиления оборонного сотрудничества, а особым акцентом будут артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, Хасани заявил о готовности Албании присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по преступлениям и агрессии России против Украины.

"Мы также отметили наше эффективное сотрудничество в рамках международных организаций" , – написал Кулеба.

Глава украинского МИДа рассказал, что Албания планирует вскоре открыть свое посольство в Киеве.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, что десятки стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявлял член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.