Бельгия выделяет 200 млн евро на закупку 800 тысяч снарядов для Украины

Бельгия на 200 миллионов евро профинансирует чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter (X) заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.

По словам де Кроо, Бельгия предоставит 200 миллионов евро, поэтому в течение следующих недель в Украину поступит больше боеприпасов.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) February 28, 2024

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора", – отметил он.

Ранее глава правительства Чехии Петр Фиала сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Издание Financial Times ранее сообщило, что сумма, необходимая для поставки боеприпасов Украине, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Впоследствии чешское Министерство обороны заявило в пятницу, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.