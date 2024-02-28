Бельгия выделяет 200 млн евро на закупку 800 тысяч снарядов для Украины
Бельгия на 200 миллионов евро профинансирует чешскую инициативу по закупке 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки украинской армии, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter (X) заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
По словам де Кроо, Бельгия предоставит 200 миллионов евро, поэтому в течение следующих недель в Украину поступит больше боеприпасов.
"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет ежедневно. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора", – отметил он.
Ранее глава правительства Чехии Петр Фиала сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.
Издание Financial Times ранее сообщило, что сумма, необходимая для поставки боеприпасов Украине, составляет 1,5 миллиарда долларов.
Впоследствии чешское Министерство обороны заявило в пятницу, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.