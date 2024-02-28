Эрдоган снова захотел усадить Украину и Россию за стол переговоров

Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее происходил в Стамбуле, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu Ajansı.

В своем видеообращении к участникам саммита Украина - Юго-Восточная Европа президент Турции заявил, что не сможет принять участие в мероприятии из-за подготовки к выборам в местные органы власти в стране.

Возобновление переговоров

Подчеркнув свою убеждённость в том, что для успеха мирных инициатив необходимо объединение усилий обеих сторон, Эрдоган сказал, что "Черноморская инициатива" остаётся на их повестке дня.

Он отметил необходимость создания соглашения по обеспечению безопасности судоходства коммерческих судов в Черном море и добавил, что в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности в Черном море.

"С другой стороны, мы для восстановления мира готовы возобновить процесс переговоров, который ранее состоялся в Стамбуле", - добавил президент Эрдоган.

Турция поддерживает "формулу мира" Украины

"Мы вступили в третий год войны и, несмотря на все наши усилия, не достигли достаточного прогресса в установлении мира. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что дипломатия и диалог должны получить шанс закончить войну справедливым и прочным миром", - сказал Эрдоган.

Президент для достижения этой цели подчеркнул крайнюю важность максимального использования всех дипломатических каналов.

"Как минимум, считаю необходимым начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этом плане мы принципиально поддерживаем мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов", - подчеркнул президент.

Поддержка крымскотатарского народа

Президент Эрдоган напомнил, что Турция также взяла на себя руководящую роль в рамках плана, посвященного продовольственной безопасности. Также он подчеркнул поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

По его словам, Турция прилагает все усилия для защиты прав и интересов крымскотатарского народа. Он выразил готовность внести свой вклад в скорейшее восстановление и реконструкцию Украины.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров РФ имеет:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для суда

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину мирные переговоры с Россией.

Также Зеленский недавно сказал, что российский диктатор Владимир Путин не позвонит украинскому лидеру, потому что первый не хочет заканчивать войну.