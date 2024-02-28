В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в финансовой помощи

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока G7, передает пресс-служба Минфина.

Марченко отметил ключевую роль поддержки G7 в обеспечении сбалансированности государственного бюджета Украины и восстановления экономики в 2023 году.

С февраля 2022 года финансовая поддержка стран G7 и ЕС достигла около 63 млрд долларов.

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров сыграли решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию.

В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", - отметил глава Минфина.

В ведомстве добавили, что осуществили необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности относительно международной помощи. Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ во время недавней миссии.

"При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, является беспрецедентной за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции" , - добавил Марченко.

Он отметил, что помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы украинцев, которые в этом нуждаются, и сохранить жизни тысяч военных.

Напоминаем:

Европейский парламент на пленарном заседании во вторник одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.