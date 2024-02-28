ЕС окончательно одобрил 50 млрд евро для Украины

Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также учреждение механизма Ukraine Facility – четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили Совет ЕС и Министерство финансов Украины.

Решение Совета Евросоюза является последним шагом для утверждения изменений в среднесрочный бюджет ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, что должно произойти в течение следующих нескольких дней.

Как напоминают в Минфине, Ukraine Facility – это инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь "на основе совместно согласованных планов и приоритетов" украинского правительства и Еврокомиссии.

Перед этим, 27 февраля, Европарламент на пленарном заседании также одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.