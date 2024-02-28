Финляндия не запрещала использовать переданное Украине оружие для ударов по России

Украина может использовать предоставленное Финляндией оружие по территории России, Хельсинки никаких запретов не устанавливали, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, сообщает Yle.

Руководство парламентского комитета по обороне в Финляндии также заявило, что страна не установила никаких ограничений на свою помощь в области вооружений, и Украина может использовать предоставленное Финляндией оружие также на территории России.

По словам министра обороны Хакканена, ограничения на применение оружия установили преимущественно страны, которые предоставили Украине системы вооружения большой дальности.

Вопрос возник, когда будущий командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что западные страны допустили ошибку, ограничив использование Украиной оружия только для ударов по оккупированной территории.

Удары по военным объектам РФ

Глава комитета парламента по обороне Юкка Копра сказал, что Украина должна иметь право применять оружие против военных объектов на российской земле.

Заместитель председателя комитета по обороне Микко Савола говорит, что предоставленное Финляндией оружие в принципе может быть использовано для ударов по российской земле.

Однако он указывает, что дальность действия предоставленного Финляндией оружия меньше, чем, например, у ракет большой дальности.

Позиция НАТО

Силы обороны Финляндии сообщили, что политическая воля НАТО и других стран Запада, а также условие военной помощи заключаются в том, что западное оружие не может быть использовано в нападениях на российскую землю.

Журналисты также поинтересовались у НАТО, дали ли члены Североатлантического альянса Украине инструкции о том, как и где можно использовать военную помощь.

В ответе было отмечено, что позиция НАТО заключается в том, что Украина имеет право на самооборону, включая право наносить удары по российским военным объектам за пределами Украины.

Не первое заявление в НАТО

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские пилоты истребителей F-16 будут иметь право наносить удары по законным военным объектам в России.

Генсек сказал, что война в Украине - это агрессивная война, и Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины.