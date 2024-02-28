Третья штурмовая бригада выбила российские войска из Красногоровки

Третья штурмовая бригада сообщила, что выбила российские войска из Красногоровки, куда оккупанты вошли накануне, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Третья штурмовая бригада.

"В преддверии силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага".

Как сообщают военные, за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери. Около 100 окупантов ранены или ликвидированы.

"Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в их домах.

На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск!"