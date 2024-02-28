В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности (Обновлено)

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще ряде областей из-за ракетной опасности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, карта воздушных тревог.

"Внимание! Киевская область - ракетная опасность!"

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях.

Обновлено. Воздушные слы сообщили о движении ракеты на Полтавщину.

В 21.58 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.