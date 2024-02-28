В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности (Обновлено)
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще ряде областей из-за ракетной опасности, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы, карта воздушных тревог.
"Внимание! Киевская область - ракетная опасность!"
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях.
Обновлено. Воздушные слы сообщили о движении ракеты на Полтавщину.
В 21.58 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.