Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

Немецкое правительство в отчете Бундестага об "анализе рисков для гражданской защиты" описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины, сообщает Европейская правда.

Текст отчета есть в распоряжении ЕП.

Как указывает документ, война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

"Нападение агрессора – гибридный и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", – говорится в отчете.

Далее авторы излагают один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предусматривают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.

Фаза І длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное воздействие агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное воздействие агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно. Фаза II длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньшим.

длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньшим. Фаза III , которая длится минимум один год, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе.

, которая длится минимум один год, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе. В конце концов, во время фазы IV войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В своем отчете правительство Германии предлагает брать этот сценарий как основу для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Ранее сообщалось, что Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины. План обороны Германии имеет гриф "совершенно секретно", насчитывает сотни страниц и, как ожидается, будет подготовлен до конца марта.

В то же время в течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.