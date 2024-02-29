Байден способен исполнять обязанности президента США – заключение врача

Президент США Джо Байден способен к исполнению обязанностей, сообщил его врач в среду после ежегодного медосмотра.﻿﻿ Об этом говорится в отчете о медицинском осмотре Байдена, сообщает Украинская правда.

Ожидается, что этот отчет станет последней информацией о состоянии здоровья Байдена перед выборами в ноябре.

Доктор Кевин О'Коннор заявил, что нет "никаких новых проблем" со здоровьем президента, выявленных во время нынешнего медосмотра.

"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений" , - написал О'Коннор.

И добавил: "Президент Байден - здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего" .

CNN напоминает, что в свои 81 год Байден является старейшим президентом, который когда-либо занимал эту должность. В конце возможного второго срока ему исполнится 86 лет.

Во время ежедневного пресс-брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что врач Байдена считает, что президент "не нуждается в когнитивном тесте".

В отчете О'Коннор подробно описывает специальности привлеченных к медосмотру врачей: оптометрия, стоматология, ортопедия (стопы и голеностопного сустава), ортопедия (позвоночника), физиотерапия, неврология, медицина сна, кардиология, радиология и дерматология. О'Коннор также отметил, что другие врачи Медицинской службы Белого дома просмотрели его отчет.

"Каждый из этих специалистов независимо просмотрел карту, осмотрел президента и согласился с моими выводами и рекомендациями" , - отметил О'Коннор.

Врач президента также включил детали физического обследования президента, отметив, что президент весит 178 фунтов (80,7 кг - ред.) и имеет рост 6 футов (182,8 см - ред.), что соответствует росту и весу, зафиксированным во время его последнего физического обследования в феврале 2023 года. О'Коннор также сказала, что президент "продолжает тренироваться по меньшей мере пять дней в неделю".

Предыдущие обследования показали, что у Байдена была скованная походка, вызванная "износом" позвоночника. Обследование в среду отметило, что "артритные изменения у Байдена остаются от умеренных до тяжелых, но все еще не приводят к сжатию нервных корешков настолько значительному, чтобы требовать какого-либо специального лечения".

Недавно Байден пожаловался на боль в левом бедре, говорится в записке, "что, несомненно, также влияет на его жесткую походку". Хотя походка Байдена остается жесткой, она не ухудшилась с прошлого года, говорится в докладной записке.