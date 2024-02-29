В Конгрессе США договорились о продлении временного бюджета во избежание шатдауна

Лидеры Конгресса заявили, что согласились на еще один краткосрочный временный законопроект о расходах, чтобы избежать шатдауна, который неоднократно угрожал федеральному финансированию в течение последних шести месяцев.﻿﻿ Об этом пишет The New York Times, сообщает Украинская правда.

Соглашение, которое сначала предложил спикер Майк Джонсон, предусматривает продолжение финансирования некоторых правительственных учреждений на неделю, до 8 марта, а остальных - еще на две недели, до 22 марта.

Лидеры заявили, что они пришли к согласию по шести из 12 ежегодных законопроектов о расходах, которые "будут проголосованы и приняты до 8 марта". По их словам, временная мера была необходима для того, чтобы дать распорядителям бюджетных средств "достаточно времени, чтобы выполнить это соглашение в принципе", и чтобы законодатели могли пересмотреть его текст.

"Мы согласны с тем, что Конгресс должен работать в двухпартийный способ, чтобы финансировать наше правительство" , - говорится в совместном заявлении.

Соглашение проложило путь к голосованию в Палате представителей уже в четверг, чтобы сохранить работу правительства, а Сенат, как ожидается, последует его примеру до полуночи пятницы.

Но это лишь продолжит многомесячные переговоры по федеральным расходам, которые уже несколько месяцев продолжаются в Конгрессе, поскольку республиканцы, которые настаивают на резких сокращениях и консервативных политических мандатах, отказываются принять соглашение с демократами.

Законодателям все равно придется согласовать остальные шесть расходных мер, а затем попытаться принять их отдельно в течение следующих трех недель, иначе им грозит еще один потенциальный шатдаун. Это будет непростой задачей для Палаты представителей, которая пытается принять любой законопроект о расходах на фоне разногласий между республиканцами.

Белый дом заявил о своей поддержке соглашения вскоре после его объявления. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь президента Байдена, заявила, что соглашение "поможет предотвратить ненужное закрытие правительства, предоставляя больше времени для работы над двухпартийными законопроектами об ассигнованиях, а Палате представителей - для скорейшего принятия двухпартийного дополнительного закона о национальной безопасности".

План финансирования появился после встречи в Белом доме во вторник, на которой Байден и лидеры Конгресса от обеих партий усилили давление на Джонсона, чтобы он согласился на соглашение о расходах. Лидеры демократов и республиканцев заявили, что они оптимистично настроены относительно сохранения финансирования правительства.

Споры по расходам, которые поставили правительство на грань частичного закрытия на этой неделе, разжигали республиканцы в Конгрессе, которые после неудачи в попытках сократить федеральное финансирование, пытались привязать его к ряду правых политических требований.

Среди мер, которых добивались республиканцы, есть одна, которая ограничит доступ к лекарствам для прерывания беременности, и другая, которая запретит Департаменту по делам ветеранов отмечать ветеранов, которые считаются психически недееспособными, во время федеральной проверки, необходимой для покупки оружия.

Они также пытались заблокировать усилия демократов по увеличению финансирования программ питания для малообеспеченных женщин и детей.