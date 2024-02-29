Еще один штат США запретил Трампу участвовать в праймериз

Судья штата Иллинойс исключил бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз на основании так называемого "запрета мятежников", предусмотренного 14-й поправкой к Конституции, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что у Трампа есть короткий период времени для подачи апелляции.

"Неожиданное решение, принятое в среду, появилось в то время, когда аналогичный антитрамповский иск из Колорадо находится на рассмотрении в Верховном суде США, который, как ожидается, отклонит аргументы о том, что Трампу запрещено занимать должность президента" , – пишет CNN.

Окружной судья Кук Трейси Портер в значительной степени полагалась на предыдущее заключение Верховного суда Колорадо, назвав аргументацию штата Колорадо "убедительной".

"Суд также осознает масштабы этого решения и его влияние на предстоящие праймериз в Иллинойсе. Избирательный совет штата Иллинойс должен изъять Дональда Трампа из бюллетеня на праймериз 19 марта 2024 года или сделать так, чтобы все голоса, поданные за него, были аннулированы" , – написала Портер.

Иллинойс стал третьим штатом, где Трампа вычеркнули из избирательных бюллетеней, после Колорадо и Мейна. Но эти решения были приостановлены в ожидании апелляции по делу Колорадо в Верховный суд США.

Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.