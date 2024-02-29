В ISW спрогнозировали реакцию Кремля на призывы о "помощи" от Приднестровья

В Институте изучения войны (ISW) предполагают несколько вероятных вариантов действий российских властей на призывы "депутатов" непризнанного Приднестровья о помощи, все они так или иначе связаны с дестабилизацией ситуации в Молдове, сообщает Украинская правда.

Непризнанное Приднестровье провело 28 февраля съезд так называемых "депутатов" и приняло ряд решений, которые, вероятно, имеют целью предоставить Кремлю обоснование для широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы - действий, к которым Кремль может прибегнуть как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

В отчете напоминают, что Кремль использовал идею защиты своих "соотечественников за рубежом" для оправдания того факта, что российские войска оккупировали Приднестровье с 1992 года, а приднестровские чиновники, вероятно, сделали призывы в отношении жителей Приднестровья с российским гражданством, чтобы создать дополнительные информационные условия для эскалации российской активности в Приднестровье и Молдове.

Эксперты отмечают, что официальные лица и рупоры Кремля продолжают создавать информационные условия для использования Приднестровья и пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия для дестабилизации Молдовы, но до сих пор не указали, как и с какой конкретной целью они намерены использовать такие информационные условия.

Кремль пока не дал никаких сигналов о немедленном пути к эскалации после съезда приднестровских "депутатов", хотя президент России Владимир Путин может отреагировать на требования Приднестровья во время своего выступления перед Федеральным собранием России 29 февраля.

МИД России сообщил 28 февраля в ответ на обращение приднестровского съезда "депутатов", что защита интересов жителей Приднестровья и "соотечественников" России является одним из приоритетов России, а также пообещал "внимательно рассмотреть" требования Приднестровья.

Наиболее вероятный вариант действий (MLCOA) заключается в том, что Кремль использует съезд как плацдарм для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре 2024 года, соответственно.

Самый опасный план развития событий (MDCOA) заключается в том, что Кремль может принять решение о формальной аннексии Приднестровья в будущем, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.

В институте предполагают следующие варианты действий российских властей:

Кремль может решить не принимать никаких мер сразу после съезда 28 февраля. Однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже. Кремль может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить недавно принятый Таможенный кодекс, который вступил в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой в Таможенный кодекс, имеют важное значение для приведения Молдовы в соответствие с нормами ЕС на пути страны к членству в Евросоюзе. Кремль также может попытаться предоставить дополнительную военную помощь приднестровским силам в будущем, хотя пока непонятно, каким образом он надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.

Специалисты указывают на непонятность переброски сил РФ, поскольку их придется переправлять через воздушное пространство Украины или Румынии (НАТО). Или же, по мнению аналитиков, попытаться провести широкомасштабную наземную операцию через Одесскую область, на что российские войска вряд ли пойдут, поскольку это будет отвлекать личный состав от их текущих наступательных действий на востоке Украины и, скорее всего, потерпит неудачу в любом случае.

Ключевые выводы ISW за 28 февраля