Курс валют НБУ на 29 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 февраля, упал на 22 коп до 38.2077 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 41.2968 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 46 коп до 48.2621 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 43.3784 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 6 коп до 9.6105 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.207700
|EUR
|Евро
|41.296800
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.262100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.378400
|PLN
|Польский злотый
|9.610500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.