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Курс валют НБУ на 29 февраля

Курс валют НБУ на 29 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 февраля, упал на 22 коп до 38.2077 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 41.2968 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 46 коп до 48.2621 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 43.3784 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 9.6105 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.207700 --0.2172
EUR Евро 41.296800 --0.4211
GBP Фунт стерлингов 48.262100 --0.4607
CHF Швейцарский франк 43.378400 --0.331
PLN Польский злотый 9.610500 --0.063

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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