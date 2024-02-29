Курс валют НБУ на 29 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 февраля, упал на 22 коп до 38.2077 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 41.2968 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 46 коп до 48.2621 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 43.3784 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 9.6105 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.207 700 EUR Евро 41.296 800 GBP Фунт стерлингов 48.262 100 CHF Швейцарский франк 43.378 400 PLN Польский злотый 9.610 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.