В РФ заявили о сбитии беспилотника в Курской области, были слышны взрывы

В Курской области РФ сегодня утром, 29 февраля, были слышны взрывы. Сообщается, что над регионом силы ПВО якобы уничтожили беспилотник.﻿ Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Отмечается, что якобы ударный дрон самолетного типа пытался атаковать область. О пострадавших и разрушениях в результате атаки и работы противовоздушной обороны не сообщалось.

Взрывы в Курской области РФ

С первых месяцев полномасштабного вторжения в Курской области РФ регулярно слышны взрывы.

Так, в ночь на 15 февраля россияне сообщали о масштабном пожаре в районе нефтебазы под Курском. Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР.

Кроме того, утром 23 февраля Курскую область атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.

Также сообщалось, что днем ранее неопознанный беспилотник взорвался в районе деревни Николаево-Дарьино Курской области. В результате происшествия двое военнослужащих МО РФ госпитализированы в Суджанскую ЦРБ.