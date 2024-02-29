Оккупантов выбили из Орловки, просчеты исправили – главком Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, комментируя свое пребывание в районе боевых действий в Донецкой области, сообщил об учете просчетов в оценке обстановки, а также похвалил бойцов за выбивание врага из окрестностей Орловки, сообщает Украинская правда.

Сырский отметил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта.

Он констатировал, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка в Донецкой области.

Также продолжаются жестокие бои в районах Вербово и Роботино в Запорожской области, над которыми враг пытается вернуть контроль.

Сырский отметил, что свою работу в районе боевых действий он начал с оперативно-тактической группировки (ОТГ) Донецк – в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

"Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется, прежде всего, опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения. На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.

Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов" , – отметил главком.

Сырский также отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.