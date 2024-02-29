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ВСУ ударили по оккупантам в Еленовке, есть погибшие – Генштаб

ВСУ ударили по оккупантам в Еленовке, есть погибшие – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в оккупированной Еленовке Донецкой области. Десятки военных РФ погибли или были ранены.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 29 февраля.

Отмечается, что удар нанесли украинские реактивные системы залпового огня.

"По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", – говорится в сообщении.

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