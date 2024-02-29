РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 23 танка – Генштаб ВСУ
Россия потеряла за сутки еще около 1150 военных, а также 23 танка, 31 артсистему, 44 бронемашины и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 413 760 (+1 150) человек,
- танков − 6 593 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 12 552 (+44) ед,
- артиллерийских систем − 10 070 (+41) ед,
- РСЗО − 1 000 (+0) ед,
- средств ПВО − 690 (+2) ед,
- самолетов − 342 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 768 (+15) ед,
- крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 152 (+40) ед,
- специальной техники – 1 601 (+7) ед.