РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 23 танка – Генштаб ВСУ

Россия потеряла за сутки еще около 1150 военных, а также 23 танка, 31 артсистему, 44 бронемашины и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили: