Президент Аргентины хочет провести саммит в поддержку Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце этого года. ﻿Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание отметило, что планы Милея резко отличают его от других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которые занимают более нейтральную позицию в отношении войны России против Украины.

При этом Милей заявил, что для него приоритетны союзы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.