Буданов категорически отверг возможность заморозки войны с РФ

Россияне обрадовались бы в случае заморозки войны и праздновали свою победу. Но этого никогда не произойдет.﻿ Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью в CBC News, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Россияне были бы очень рады заморозить все так, как оно сейчас" , - сказал Буданов.

Комментируя российское видение, начальник ГУР отметил, что враг стремится к тому, "чтобы мы признали территорию, которую они захватили, российской".



Он отметил, что тогда бы враг "праздновал победу".

"Этого никогда не произойдет" , - подчеркнул Буданов.

Заявления СМИ о заморозке войны

В конце декабря The New York Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал по дипломатическим каналам сигнал, готовый заморозить войну в Украине.

Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения по прекращению огня годом ранее, осенью 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не просят Украину договариваться с Россией о замораживании войны. А в Офисе президента Украины призвали мир прекратить жить иллюзиями – Путин продолжит воевать и убивать.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, давления от партнеров по прекращению защиты Украины пока нет. Союзники пока не готовы официально дать ответные сигналы.