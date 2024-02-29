Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против РФ "в рамках продолжающейся международной санкционной реакции на незаконное вторжение России в Украину в феврале 2022 года".﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Новой Зеландии, сообщает Экономическая правда.

Так, введенные ограничения предусматривают:

введение предельной границы цены на нефть российского происхождения, установленной G7+;

четко устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения в Россию и Беларусь через третьи страны;

включение в санкционный список 45 физических и 16 юридических лиц.

"В попытках обойти санкции используются все более изощренные методы. Ориентируясь на методы уклонения, правительство вносит свой вклад в надежность системы санкций. Новая Зеландия ввела санкции против еще 61 российского физического и юридического лица, в том числе тех, кто причастен к закупочным сетям с целью обхода санкций" , - говорится в заявлении. ﻿

В список попали компании, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, а также топ-менеджеры некоторых российских банков. Также под санкции попали лица, причастные к закупке оружия у КНДР.

"Эти новые ограничения являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия, направленные на то, чтобы ограничить способность России финансировать свою агрессивную войну против Украины, и гарантировать, что Новая Зеландия не будет использоваться как канал для уклонения от санкций" , - заявили в правительстве.

С момента принятия Закона о санкциях в отношении России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения против более 1 600 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер, добавили в правительстве.