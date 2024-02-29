Буданов считает правильным решение Зеленского уволить Залужного

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не верит в то, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским.﻿﻿ Об этом он заявил в интервью CBC News, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос об очевидном расколе, Буданов сказал, что вряд ли могут быть личные разногласия между мужчинами, когда один из них является "прямым подчиненным другого".

Он также считает, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного".