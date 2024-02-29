Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о повышенной опасности – объяснение ВСУ

Обновленное приложение "Воздушная тревога" будет передавать предупреждение о повышенной опасности в конкретном регионе. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Специалистами Воздушных сил вместе с разработчиками приложения "Воздушная тревога" удалось разработать алгоритм, который позволит получать информацию о регионе, где вы находитесь. То есть вы забиваете в приложение свой регион - и у вас появляется дополнительная информация о повышенной тревоге, когда входит в воздушное пространство определенный объект", – сказал Игнат.

По его словам, в новой версии приложения во время тревоги будет поступать дополнительное уведомление о приближении ракеты или беспилотника. Впрочем, не следует рассчитывать на это как на панацею, потому что если летит баллистическая ракета, такая информация не всегда может появиться в приложении, предостерег Игнат.

Информацию обо всех видах опасности передают дежурные гражданской защиты в областных военных администрациях, рассказал спикер ПС.

Он отметил, что разработчики приложения также добавили возможность настройки громкости оповещения о повышенной опасности.

Для получения дополнительных уведомлений об угрозе пользователям необходимо обновить приложение.