Буданов об утечке плана контрнаступления: Принимаем меры

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что специальные службы имеют доказательства того, что Россия знала о планах наступления Сил обороны, которое состоялось в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью CBC News, сообщает Лига.net.

Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что планы наступления "попали в Кремль еще до того, как оно началось".

По словам Буданова, он не собирается говорить больше, чем глава государства.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем меры" , — заявил разведчик.

Также Зеленский говорил, что у Украины есть стратегия военных действий на текущий год и сценариев будет несколько на фоне возможности утечки информации.