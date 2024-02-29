ГБР об аварии с нардепом Николаенко: Девушка могла бы выжить

Государственное бюро расследования завершило расследование в отношении народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который в ноябре 2023 года совершил смертельное ДТП на Житомирщине, сообщает Украинская правда.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев - Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза" , – говорится в сообщении.

18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе.

Сообщается, что нардеп, превышая разрешенную скорость, не принял достаточных мер для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую.

Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей покинуть пределы проезжей части.

Также сообщается, что Николаенко систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности только в течение 2022-2023 годов в отношении его было вынесено 22 постановления.

Напомним, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко утром 3 ноября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. ГБР расследует обстоятельства этого смертельного дорожно-транспортного происшествия.