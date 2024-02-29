Трамп встретится с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго – Bloomberg

Экс-президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что встреча состоится 8 марта. Орбан, как и Трамп, исповедует популистскую политику и занимает видное место как лидер ультраправого возрождения в Европе.

Посольство Венгрии в Вашингтоне, предвыборный штаб Трампа и Государственный департамент США не ответили на запросы о комментариях в среду вечером. Ранее о встрече сообщила газета The New York Times.

Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает, что Трамп все больше усиливает свое влияние на вопросы внешней политики еще во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к номинации на пост президента от Республиканской партии и вероятного реванша на всеобщих выборах против президента Джо Байдена.

На прошлой неделе помощники Трампа продвигали его встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, недавно избранным популистом.