Путин заявил о "полной готовности" ядерных сил РФ и новом оружии

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ приведены в состояние полной готовности и в который раз похвастался разработкой нового вооружения, которое, по его словам, уже либо уже используется на войне против Украины, либо в ближайшее время будет поставлено в войска.﻿ Об этом Путин заявил во время своего послания Федеральному собранию 29 февраля, сообщает Украинская правда.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений − о чем я говорил еще в послании 2018 года − все сделано или завершается эта работа.

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.)" , – сказал Путин.

Также, по его словам, в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

"О нем в послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" , − заявил Путин.

Он добавил, что сейчас в России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". И мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве" , – добавил президент РФ.

Российский диктатор уверяет, что работа над "целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается".

Он традиционно повторил ложь о том, что "не мы начали эту войну на Донбассе" и в который раз завил, что российские оккупанты "сделаем все чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО".