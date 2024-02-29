Путин пригрозил "трагическими последствиями" за отправку западных войск в Украину

Российский диктатор Владимир Путин после слов президента Франции Эмманюэля Макрона пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.﻿﻿ Об этом Путин заявил во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, сообщает Украинская правда.

"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это какой-то бред... Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными" , – сказал Путин.

Он добавил, что западные страны должны понимать, что у России "тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

"Все, что они (западные страны - ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации" , – добавил Путин.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.

Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.

В Белом доме заявили, что США не будут отправлять войска воевать в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину, зато индивидуальные решения отдельных стран не требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.