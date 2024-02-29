Ощадбанк перечислил в бюджет более 5 млрд из прибыли и дивидендов

Государственный Ощадбанк направил в госбюджет рекордную сумму налога на прибыли - 4,7 млрд грн, а также первый транш дивидендов за 2023 год в размере 0,7 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

"Осуществлено авансовое перечисление части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по прогнозным результатам деятельности в прошлом году, в размере 0,7 млрд грн. Эта сумма ориентировочно составляет 50% от суммы дивидендов, которые должны быть уплачены государству банком за 2023 год" , - пояснили в Ощаде.

Согласно действующему законодательству, сумма налога составляет 50% от прибыли банка до налогообложения.

"Кроме увеличения ставки налога на прибыль банков рекордная сумма платежей в бюджет вызвана успешной деятельностью банка в течение 2023 года. При этом главный результат работы Ощадбанка - операционная прибыль - составил 12 млрд грн, что более чем в полтора раза превышает соответствующий показатель прошлого года" , - говорится в сообщении.

Чистая прибыль банка в 2023 году, до завершения годовых корректировок, составила 4,75 млрд грн.

Напомним, 5 февраля 2024 года Кабинет Министров установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов за 2023 год на уровне 80%. Госпредприятия могут принять решение о выплате более высоких дивидендов.

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 26 млрд гривен налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год.