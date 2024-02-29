Британская разведка: РФ пытается воспользоваться отступлением ВСУ из Авдеевки

Британская разведка утверждает, что Россия сейчас пытается воспользоваться тем фактом, что после потери Авдеевки у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для осуществления обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 29 февраля.

Ведомство отмечает, что территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий российского наступления на востоке Украины. В частности, со времени захвата Авдеевки российские силы продвинулись на 6 км от центра города.

"Россия почти наверняка получила контроль над несколькими селами в районе: Ласточкино, Степное и Северное. Эти тактические достижения служат главным образом консолидации российских позиций вокруг Авдеевки" , – говорится в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что Россия также, вероятно, пытается наращивать темп на этой оси, воспользовавшись преимуществом того факта, что там меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городской застройки, которые украинские силы могут использовать для обороны.