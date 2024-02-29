Путин назвал "вбросами" информацию о размещении ядерного оружия РФ в космосе

Президент РФ Владимир Путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть Москву в переговоры на своих условиях.﻿ Об этом Путин заявил в четверг в своем обращении к Федеральному собранию, сообщает Европейская правда.

Путин сказал, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но "в последнее время все чаще звучат безосновательные обвинения" со стороны Соединенных Штатов.

"Например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Такие вбросы – а это ничто иное, как вбросы – это хитрость, только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США" , – заявил Путин.

Глава России сказал, что США занимаются демагогией накануне выборов, чтобы показать избирателям, что "по-прежнему правят миром".

Он добавил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений – повторить "трюк", как с СССР в 1980-е годы.