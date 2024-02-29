К эксплуатации в ВСУ допустили еще 60 образцов вооружения и техники – Минобороны

В январе-феврале 2024 года допущено к эксплуатации в Вооруженных силах Украины почти вдвое больше образцов вооружения и военной техники, чем за аналогичный период прошлого года, проинформировал министра обороны его заместитель Иван Гаврилюк.﻿﻿ Об этом заявили в министерстве обороны Украины, сообщает Украинская правда.

"В частности, в феврале 2024 года Министерством обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках примерно 60 образцов ВВТ (вооружения и военной техники – ред.) украинского и иностранного производства. Для сравнения: в феврале прошлого года – 33 единицы" , – сказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Генерал-лейтенант Гаврилюк обратил внимание, что растет не только общее количество образцов ВВТ, допущенных к эксплуатации в ВСУ, но и количество новых образцов оружия отечественной разработки и производства.

По информации заместителя министра обороны, среди новых образцов ВВТ, кодифицированных и допущенных к эксплуатации в течение февраля 2024 года, есть несколько средств РЭБ, в частности, так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, которые позволят эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам.

Допуск к эксплуатации также получили шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.

Кроме того, в перечне новинок для ВСУ – технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для БПЛА.

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO, позволяет закупать его за средства из госбюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины, отметили в Минобороны.