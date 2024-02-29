Гибель помощника Залужного: в ГБР сообщили детали о ходе расследования

Государственное бюро расследований еще расследует гибель в ноябре 2023 года от взрыва гранаты помощника Залужного Геннадия Частякова: было опрошено около 20 свидетелей, проведено три следственных эксперимента, продолжается несколько экспертиз, сообщает Украинская правда.

В Бюро отмечают, что сейчас проверяется несколько версий указанной трагедии, в частности о возможной гибели потерпевшего в результате нарушения правил обращения со взрывными устройствами или возможного несчастного случая в результате неосторожного обращения со взрывным устройством и другие.

Как известно, 39 летний Частяков погиб от взрыва гранаты в своем доме на Киевщине 6 ноября 2023 года. В тот день он праздновал день рождения и распаковал подарок от своего коллеги офицера Олега Тимченко, в котором оказалась бутылка виски и боевые гранаты.

В ответе на запрос указано, что с целью проверки всех выдвинутых версий в уголовном производстве следствие допросило примерно два десятка свидетелей. Было проведено три следственных эксперимента, истребовано и обработано значительное количество документов, в том числе составляющих охраняемую законом государственную тайну.

Следователи также получили материалы проведенного силами Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины служебного расследования по указанному факту. Было назначено более 10 судебных экспертиз, в частности экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва, дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, а также психологическая с применением полиграфа. Проведение некоторых из них пока продолжается, отмечают в ГБР.

Следователи дополнительно проверяют и правомерность и законность приобретения в пользование Олегом Тимченко изъятых у него и на месте происшествия гранат, обстоятельства их хранения и последующей передачи части из них Частякову.

Относительно вопроса журналистов, сотрудничает ли Тимченко со следствием, в Бюро ответили, что "процессуальное поведение подозреваемого Тимченко О.В., учитывая его право на защиту, пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства".

Также указано, что решение вопроса о возможной дополнительной квалификации действий подозреваемого Тимченко, которому следствие инкриминирует незаконный сбыт боеприпасов (взрывных устройств), "будет возможно только по результатам проведения комплекса всех необходимых и возможных следственных действий, получения заключений экспертиз и тщательного анализа собранных доказательств".