Польша может запретить импорт продовольствия из России – Туск

Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама предпримет соответствующие шаги.﻿ Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Туск планирует обсудить этот вопрос сегодня на встрече с протестующими фермерами, поскольку проблема избыточного предложения и "неравной" конкуренции связана не только с торговлей с Украиной, но и с экспортом из России и Беларуси, заявил он журналистам в Варшаве после встречи с латвийской коллегой.

Туск и премьер-министр Латвии Эвика Силиня договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры в отношении импорта продовольствия.