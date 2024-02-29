Сырский побывал на Авдеевском и Кураховском направлениях и назвал цель ВСУ

Россияне продолжают упорно атаковать украинские позиции, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, иногда преуспевают на определенных участках на Авдеевском и Кураховском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, продолживший работу в военных частях, которые держат там оборону, сообщает Лига.net.

"Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках" , – написал главком ВСУ.

Сырский отметил, что его главная задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники украинских подразделений для нанесения максимальных потерь оккупантам и уничтожения значительной части российской артиллерии и бронетехники, а также удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где украинские защитники отошли.

Он отметил, что для усиления обороны на главных направлениях необходимо грамотно распределять украинские резервы.

Главком ВСУ сообщил, что во время работы с командирами бригад основное внимание обращает на то, как организована работа на пунктах управления относительно огневого поражения захватчиков, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.