Минобороны выявило безосновательные выплаты "боевых" почти на 190 млн гривен
Аудит Министерства обороны установил факт безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим на сумму 186,6 миллиона гривень, сообщает Экономическая правда.
"Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты", - говорится в сообщении.
В частности, факты выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.
Всего таких нарушений обнаружили на общую сумму 186,6 миллиона гривен.
По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.