Армения может начать европейскую интеграцию – спикер парламента

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата. Об этом он сказал в общении с журналистами, сообщает Европейская правда.

В ответ на вопрос о том, готова ли Армения углублять отношения с ЕС и может ли поставить целью статус кандидата на вступление, Симонян ответил, что о такой возможности стоит подумать.

"Мы готовы двигаться и будем двигаться в направлении, которое предоставит нам наибольшую безопасность. А сейчас то, что мы демократическая страна, является важной составляющей нашей безопасности" , – сказал Ален Симонян. ﻿﻿

Одновременно Симонян заверил, что потенциальное членство Армении в НАТО во власти страны не обсуждают.

Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.