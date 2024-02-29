РосСМИ: Путин анонсировал увеличение налогов для россиян

Российские власти собираются изменить систему налогообложения для физлиц и компаний, которые получают высокие доходы, чтобы те платили больше в бюджет, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает Moscow Times.

"Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налоговой нагрузки в сторону тех, кто имеет высокие личные и корпоративные доходы" , - сказал Путин.

Кремль поручил правительству и Госдуме в ближайшее время представить "конкретный комплекс предложений и зафиксировать их законодательно до 2030 года".

Источник издания пояснил, что речь идет о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Уже сейчас граждане, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, платят 15% своего дохода вместо стандартных 13%. Новые параметры НДФЛ Путин не уточнил.

Кроме НДФЛ, речь идет также о налоге на сверхприбыли корпораций - введенный в прошлом году как разовая акция так называемый windfall tax может стать постоянным.

По данным Минфина РФ, бюджет России получил от этого налога более 300 млрд рублей. Его платили компании, средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышала 1 млрд рублей.

В то же время резервы правительства стремительно тают. Фонд национального благосостояния за два года войны уменьшился вдвое: из 113,5 млрд долл ликвидных активов на начало 2022 года осталось 55,9 млрд долл по состоянию на 1 января 2024-го.

В 2024 году Минфин запланировал потратить из ФНБ еще 1,3 трлн. рублей на финансирование дефицита бюджета, а Минэкономразвития собирается забрать еще почти 900 млрд.

Напоминаем:

В январе сообщалось, что Министерство финансов РФ в 2023 году потратило почти половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, который является главным источником ресурсов "на черный день" - 4 из 9 триллионов рублей.