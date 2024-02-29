ГУР: В Азовском море горел российский катер, у врага есть потери
В акватории Азовского моря сегодня, 29 февраля, был пожар на одном из российских катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. Известно о потерях в рядах оккупантов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
По информации разведки, пожар охватил ходовую рубку судна, после чего экипаж срочно запросил эвакуационную группу. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов.
"Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов", - подчеркнули в ГУР.
Там добавили, что причины пожара и характер потерь врага все еще уточняется.
Пожар на ледоколе
Стоит заметить, что это не первый пожар на российском судне за сегодня. Недавно стало известно, что в порту Санкт-Петербурга горел ледокол "Ермак".
Российское МЧС обнародовало видео, как на месте инцидента пожарные пытались ликвидировать возгорание.
Информации о пострадавших в результате инцидента не было.