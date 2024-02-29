Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Путина в убийстве Навального

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил убийство российского оппозиционера Алексея Навального и заявил, что за это прямо ответственный президент России Владимир Путин, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщается в заявлении Европарламента.

"Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального и полностью поддерживает Юлию Навальную в ее стремлении продолжать его работу. … Полная уголовная и политическая ответственность за его смерть лежит на российском государстве, в частности, на его президенте Владимире Путине, который должен быть привлечен к ответственности" , — говорится в сообщении.

Кроме того, евродепутаты подчеркивают, что убийство Алексея Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в России, и требует независимого и прозрачного международного расследования его убийства, "чтобы раскрыть правду, обеспечить привлечение к ответственности и справедливость".

При этом там подчеркнули, что политическая система РФ контролируется "консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы в качестве демократии и сосредотачивает всю власть в руках Владимира Путина".

В резолюции отмечается, что народ России не нужно путать с "военноподстрекающим, автократическим и клептократическим режимом Кремля", и выражена солидарность "со всеми теми в России и за ее пределами, кто, несмотря на целенаправленные жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, продолжает находить с правду".

"Поддержка Украины – лучший ответ Кремлю. Решительная победа Украины может привести к настоящим изменениям в Российской Федерации, в частности, к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в России" , — отмечается в резолюции.

Как сообщалось, 16 февраля российская служба исполнения наказаний Ямало-Ненецким автономным округом РФ сообщила о смерти в исправительной колонии оппозиционного политика Алексея Навального.

В смерти Алексея Навального его вдова Юлия винит президента РФ Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "хамскими".