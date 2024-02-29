Корректировал удары по Днепру: соратника Кивы посадили на 15 лет

В Днепре суд признал виновным соратника ликвидированного экс-нардепа Ильи Кивы, корректировавшего ракетные удары по областному центру, а также передавшего россиянам дислокацию систем ПВО, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По версии следствия, частный предприниматель в Днепре добровольно вступил в преступный сговор с представителем России. В течение августа-сентября 2022 года он фиксировал и передавал информацию о местах базирования украинских военных, движении техники ВСУ, местонахождении блокпостов, объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории области. Собранные данные посылал врагу со ссылками на Google Maps через мессенджер "Telegram".

Кроме этого, мужчина сообщил о пребывании военных в одной из больниц города и осуществил видеофиксацию работы ПВО по вражеским целям. Снятый материал отправил вместе с координатами возможного места пуска ракеты средствами противовоздушной обороны ВСУ. Также он информировал о результатах ракетных обстрелов.

Мужчина признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

По дамам СБУ, осужденный остался в Днепре после полномасштабного вторжения для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов. Он является идеологическим сторонником рашизма, который в 2014 году познакомился с ликвидированным бывшим беглым нардепом Ильей Кивой.