Россияне нанесли авиаудар по Донецкой области, три человека ранены
Российские войска 29 февраля совершили авиаудар по селу Щербиновцы Бахмутского района Донецкой области, три человека ранены, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
"29 февраля 2024, в 16:50, российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по сел. Щербиновке Бахмутского района.
Вражеская авиабомба попала в жилой дом, разрушив его до основания. От обломков и взрывной волны на территории домовладений неподалеку получили ранения 3 гражданина. Женщину 63 лет госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом. Также получили телесные повреждения ее 65-летний мужчина и их сосед 76 лет, которые находились на улице".
Кроме того, повреждено по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек.