Глава Пентагона: Если Украина проиграет, НАТО придется воевать с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне против России с последней придется воевать всему Североатлантическому Альянсу, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал 29 февраля на слушаниях Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США.

Хотя слушания касались прежде всего инцидента с госпитализацией Остина в начале года, о которой он заблаговременно не сообщил ни Белый дом, ни Конгресс, конгрессмены задавали несколько вопросов и о том, насколько Украина нуждается в военной помощи США.

Глава американского Минобороны подчеркивал, что одобрение дополнительного финансирования для Киева важно, чтобы не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – добавил он.

Позже Остин уточнил, что в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться прежде всего страны Балтии.

"Если вы балтийская страна, вы крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.

Но пока в Палате представителей планируют решить вопрос с избежанием шатдауна, а не помощь Украине.