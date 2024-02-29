Генштаб рассказал о ситуации на фронте к вечеру 29 февраля

Украинские защитники за сутки отбили более полусотни атак врага на Авдеевском, Бахмутском, Запорожском и других направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град", 1 складу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

В общем враг нанес 2 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бологовка, Митрофановка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Горск, Карповичи Черниговской области; Новая Гута, Середина-Буда, Дружба, Фотовиж, Ворожба Сумской области; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веролюбовка и Николаевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Соловьево, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Очеретино, Волчье, Бердичи, Степное, Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражена атака противника в районе Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 4 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов. Среди них город Херсон и Михайловка, Берислав, Понятовка, Ингулец Херсонской области.